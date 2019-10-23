В крупной аварии под Вологдой погибло три человека, но выжили питон и крокодил

Спасённых животных передали в ветеринарное учреждение. Их дальнейшая судьба пока не известна.

Авария произошла в Бабушкинском районе Вологодской области вблизи деревни Миньково. Три человека погибли при лобовом столкновении автомобилей ВАЗ-2107 и "Лада Ларгус". Причины смертельной аварии выясняются. Однако есть в ДТП и выжившие — это животные из небольшого зверинца, который перевозился в одной из машин.

— В ходе осмотра транспортных средств установлено, что в автомашине "Лада Ларгус" перевозились животные: крокодил, питон, ёж, кролик и морская свинка. Они остались живы, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

На ликвидацию последствий ДТП выезжали дежурные караулы отдельного поста № 94, пожарной части № 144 Противопожарной службы Вологодской области. После столкновения легковушки были сильно повреждены: для извлечения тел погибших даже пришлось применять гидравлическое оборудование. Однако тем большим было удивление спасателей, когда в искорёженном кузове показался хвост двухметрового крокодила и голова пятиметрового питона.

Спасённых животных передали в ветеринарное учреждение. Их дальнейшая судьба пока не известна.

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