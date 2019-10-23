Косметолог обвинила избитую в салоне блогершу во лжи: Я сама пострадала

Женщина рассказала, что врачи диагностировали у неё угрозу прерывания беременности после избиения со стороны клиентки.

Косметолог Олеся Соколан, которую блогерша Валентина Сидорова обвинила в нанесении побоев, представила свою версию развития событий.

Напомним, накануне Валентина, известная в "Инстаграме" под ником valencia_s111298, рассказала, что во время визита в клинику "Бьюти Мед" Соколан отобрала у неё телефон и стала наносить им удары. Также девушка опубликовала фото побоев, которые представила как последствия от действий косметолога.

По версии Соколан, всё произошло совсем иначе. Женщина рассказала, что 18 октября к ней на приём пришла Валентина, которая ранее проходила процедуру в одном из партнёрских филиалов клиники. Поэтому в салоне, где работала Соколан, ей полагалась бесплатная коррекция.

— С порога Сидорова была недовольна и вела себя по-хамски. В кабинете она начала задавать вопросы, на которые нет ответов. Просила предоставить гарантии, хотя любой специалист знает, что организм не предполагает гарантий. Всячески выражала недоверие и пыталась унизить, после чего получила чёткий ответ: "Вам отказано в бесплатной коррекции и в целом какой-либо процедуре, выйдите из кабинета", — рассказала косметолог.

После этого, по словам Соколан, блогерша стала кричать, достала телефон и начала снимать. Косметолог закрыла камеру рукой и попросила не снимать её. После этого Сидорова набросилась на неё.

— Мы упали и ударились обо что-то твёрдое, в результате чего я получила черепно-мозговую травму и травму брюшной стенки живота. Всё это произошло во время моей беременности. Я просила оставить меня в покое, но это было бесполезно. Администраторы вбежали и отцепили от меня гражданку Сидорову. Я убежала в другой кабинет, чтобы спрятаться. Она выбила наличники, и дверь никак не закрывалась, — сказала косметолог.

Также женщина приложила к своей записи снимок направления на госпитализацию, в котором врачи диагностировали кровотечение в мозг и угрозу прерывания беременности. Также Соколан отметила, что блогерша нанесла ей удар каблуком в живот. По словам косметолога, вся история, рассказанная "актрисой из Нижневартовска", является попыткой пропиариться.