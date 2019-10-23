Коты Симба и Моисей спасли хозяев от гибели во время оползня

Ливни на северо-западе Италии привели к затоплению обширных территорий, сходу селевых потоков, провалам грунта на автодорогах и выходу рек из берегов. Эвакуировано свыше сотни местных жителей.

В итальянской провинции Генуя два домашних кота разбудили своих хозяев и тем самым спасли семью от оползня, разрушившего дом. Об этом сообщает местная газета Il Secolo XIX.

— Моя жена встала с постели, потому что наши коты Симба и Моисей шумели и разбудили нас. Она заметила, что они играют с куском штукатурки. Он только что упал с потолка. Именно благодаря им мы спаслись, — цитирует издание мужчину по имени Клаудио Пьяна.

По словам мужчины, он вместе с супругой Сабриной решил покинуть дом в Кампо-Лигуре после того, как на стенах появились трещины. Пара добежала до машины, но оказалась в ловушке — автомобиль был окружён грязевым потоком и сломанными деревьями. Супругам потребовалась помощь спасателей.

Позднее мужчине позвонил брат и рассказал, что его дом обрушился и от него остались лишь обломки.

— Теперь нам нужно ехать в Геную, чтобы купить одежду. У нас ничего нет, всё осталось в доме, а пожарные сказали, что нам нельзя возвращаться, поскольку это слишком опасно. По крайней мере, Симба и Моисей вместе с нами в безопасности, — заключил Клаудио.

Сегодня чудесное спасение благодаря коту произошло и на Дальнем Востоке России. В ЕАО кошка разбудила семейную пару, когда их дом охватил пожар.