Эксперт по Японии не увидел в наряде жены Зеленского оскорбления императору

Мещеряков призвал не путать придворный и дипломатический ритуалы Страны восходящего солнца.

Появление жены президента Украины Елены Зеленской на интронизации японского императора Нарухито в жёлтом платье нельзя считать оскорблением монаршей семьи. Об этом заявил советский и российский историк Александр Мещеряков.

— Полторы тысячи лет назад придворные наряды действительно подвергались строгому регламенту. Сейчас в Японии никто слова не сказал. Придворный и дипломатический ритуалы — совершенно разные вещи. Император и императрица появляются в традиционном наряде. Но через 15 минут они будут одеты совершенно по-другому, и никого это не удивляет, — объяснил эксперт по Японии в эфире НСН.

Ранее первую леди Украины упрекнули в неуважении к императорской семье за появление на интронизации Нарухито в платье лимонного цвета. В Сети напомнили, что флаг семьи императора — 16-лепестковая жёлтая хризантема на сумаховом фоне, поэтому в Стране восходящего солнца всем, кроме монарха, запрещено одеваться в сумаховый, жёлто-рыжий и гардениевый цвета.