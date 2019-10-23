Россия списала африканским странам долг на $20 миллиардов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия списала африканским странам задолженность в размере 20 миллиардов долларов. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании экономического форума "Россия-Африка" в Сочи.

— Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов, — пояснил лидер страны.

Москва на системной основе содействуют развитию континента: в частности сотрудничает в рамках международных структур и предоставляет торговые преференции.

Напомним,с 23 по 24 октября в Сочи проходит саммит "Россия — Африка", в котором принимает участие президент РФ Владимир Путин.