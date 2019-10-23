Решетова показала фигуру спустя шесть дней после родов

Возлюбленная певца критически отнеслась к своей форме и указала на те недостатки тела, которыми вскоре займётся.

Меньше недели назад российский рэп-исполнитель Тимати и модель Анастасия Решетова стали родителями. Девушка подарила своему возлюбленному сына Ратмира, выписалась из роддома и уже продемонстрировала свою фигуру. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

Модель поделилась со своими фанатами роликом, где без прикрас показала свою фигуру.

— Прошло шесть дней после родов. Заниматься пока нельзя. Осталось "всего лишь" скинуть 6–7 килограммов, накачать попу, пресс — и я снова в форме, — оптимистично подписала сториз Решетова.

Напомним, что 16 октября Тимати стал отцом во второй раз. У него и Анастасии Решетовой родился сын, которого они назвали Ратмиром — в честь погибшего в ДТП друга рэпера Ратмира Шишкова, который принимал участие в "Фабрике звёзд — 4".

Мама Тимати Симона Яковлевна в честь пополнения в семье сделала татуировку в виде римских цифр — даты рождения малыша.