Для курганских сирот построили жильё, но через год его признали аварийным

Застройщика признали виновным и обязали провести реконструкцию. Но за три года ничего не изменилось.

Сирот из города Шумихи Курганской области выселили из построенного для них жилья, так как его через год признали аварийным.

— Подвала и фундамента как таковых не было, бетонные плиты просто лежали на земле. Добавились проблемы с канализацией. Я жила на первом этаже, вода из подвала поднималась ко мне в квартиру. После того как дом признали аварийным, нас выселили из квартиры на улицу. Третий год вынуждены снимать жильё, — рассказала порталу URA.ru местная жительница Марина Шалыгина.

Также, по её словам, в здании начали отходить стены и образовались щели толщиной в семь сантиметров.

По данным Прокуратуры Курганской области, недобросовестных застройщиков приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей и обязали провести всю необходимую реконструкцию дома.

— Администрация Шумихинского района, которая принимала дом, признана пострадавшей стороной. Прошло три года, а дом так и стоит, разрушается ещё больше, — добавила пострадавшая девушка.