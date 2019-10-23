CNN назвал США геополитическим неудачником из-за успеха России в Сирии

Путин и Эрдоган стали главными посредниками в регионе, а для американцев попросту не осталось места в формировании будущего САР.

Вашингтон стал "крупнейшим геополитическим неудачником" после заключения президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом соглашения по Сирии. К такому заключению пришли журналисты американского телеканала CNN.

— Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как внешнеполитический успех, — пишет автор статьи.

Журналист назвал унижением для США сделку между Москвой и Анкарой, а также "быстрый вывод американских войск, оставивших курдов под угрозой". Он напоминает, что именно Россия способствовала началу диалога между Турцией и официальным Дамаском. В CNN констатируют, что Путин и Эрдоган стали основными геополитическими посредниками в регионе, а для американцев попросту не осталось "места в формировании будущего Сирии".

Напомним, по итогам встречи Путина и Эрдогана в Сочи стороны подписали меморандум, одним из пунктов которого стало совместное патрулирование сирийской территории с 23 октября. Турция уже объявила о приостановке военной операции "Источник мира", а российская военная полиция прибыла к сирийско-турецкой границе для контроля за выводом курдских формирований.