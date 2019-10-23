Найдено кладбище, где таганская ОПГ хоронила своих жертв

Не менее семи тел "таганские" подложили в уже существующие могилы на одном из кладбищ, с сотрудниками которого у них была договорённость.

Следователи обнаружили место захоронения жертв таганской преступной группировки. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что кладбище удалось найти благодаря нескольким бывшим членам ОПГ, сотрудничающим со следствием. Одним из таких людей является криминальный авторитет по имени Олег Бубука.

Исходя из показаний преступников, в большинстве расправ участвовал один из лидеров "таганских" Игорь Жирноклеев по кличке Жирный. В частности, он лично избил молотком другого криминального авторитета — Скабея, а после этого погрузил его в багажник.

Чаще всего преступники закапывали своих жертв в Орехово-Зуевском и Люберецком районах Подмосковья. Также выяснилось, что у них были договорённости с сотрудниками одного из кладбищ, куда они привозили тела и подкладывали в уже существующие могилы. Таким способом было захоронено не менее семи жертв. Всего же на счету "таганских" по меньшей мере 20 убийств.

Жирноклеев и другой лидер ОПГ Григорий Рабинович были задержаны в начале этого года. Их обвинили в организации убийства генерального директора компании "Роспищепром" Валерия Журавлёва в 2008 году.

Несколько дней назад стало известно об обнаружении четырёх тел другой банды, возглавляемой главным вором России Олегом Медведевым по прозвищу Шишкан.