В Тюменской области увеличилось число заразившихся опасной гаффской болезнью

Ранее на этой неделе с симптомами острого отравления и судорогами в больницы начали поступать люди.

Ещё трёх жителей деревни Ачиры Тюменской области эвакуировали в больницу с симптомами редкой гаффской болезни. Таким образом, число заразившихся выросло до шести человек.

— В ОКБ № 3 Тобольска средствами санавиации вывезли ещё троих мужчин: 34, 40 и 63 лет, которые не являются членами одной семьи. В первом случае речь шла о взрослой супружеской паре, которая могла заразиться опасной болезнью, съев больную рыбу, — рассказал ТАСС глава Ачирского поселения Дильнур Яналиев.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило о госпитализации трёх жителей Ачиры — членов одной семьи. Все пациенты заражены опасной гаффской болезнью. У них наблюдаются признаки пищевого отравления, сопровождающиеся судорогами и острыми мышечными болями.