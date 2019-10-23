В Германии родился зелёный золотистый ретривер. Его назвали Мохито

Аномалия объясняется тем, что плацента растворяется ещё до рождения. В результате этого высвобождается зелёный пигмент желчи.

В немецком городе Вермельскирхен родился необычный щенок золотистого ретривера — его шерсть совсем не золотистая, а мятного цвета. Об этом сообщает DPA.

The mint green golden retriever puppy "Mojito" sleeps between other puppies in Wermelskirchen in the Rheinisch-Bergisch district, Germany. 📷 Marcel Kusch/@GettyImages — https://t.co/fGevB80oaE pic.twitter.com/W2tM33OXUf — Yahoo News Photos (@yahoophoto) October 22, 2019

Собака по кличке Мелоди родила девятерых щенят. Восемь из них обладают стандартным белым окрасом.

— Поначалу я беспокоилась, однако все девять щенков в полном порядке, — рассказала хозяйка ретриверов Джоанна Джастис.

Необычного новорождённого было решено назвать Мохито в честь знаменитого коктейля такого же мятного цвета.

Ветеринар Кристиан Димитриадис рассказал, что щенки с зелёным мехом появляются на свет редко. Эта аномалия объясняется тем, что плацента растворяется ещё до рождения, в результате этого высвобождается биливердин — зелёный пигмент желчи.

Джоанна пока не решила, оставит ли Мохито себе или подыщет ему новых хозяев. По крайней мере, в ближайшие восемь недель щенок точно останется с ней, а за это время его окрас станет таким же, как и у других новорождённых.