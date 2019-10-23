Кличко сорвался после неудобного вопроса и выбил телефон у журналиста — видео

Градоначальнику не понравился вопрос о незаконной застройке в одном из столичных переулков.

Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района. Видеоролик с инцидентом был опубликован на странице "Стоп коррупции" в "Фейсбуке".

На кадрах видно, как мэр в окружении людей отвечает на вопросы. После того как один из журналистов задал Кличко вопрос о незаконной застройке в Платоновском переулке, градоначальник попытался выхватить гаджет из рук мужчины.

Как сообщает ТСН, пресс-секретарь Кличко назвал происходящее на видео манипуляцией.

Ранее ещё один чиновник попытался помешать работе журналиста. Пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Юлия Мендель оттолкнула корреспондента, пытавшегося задать вопрос главе государства.