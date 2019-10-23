ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Первый вице-премьер РФ отметил, что на сегодняшний день в качестве самозанятых зарегистрировалось уже 240 тысяч россиян.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года обяжет компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Федеральная налоговая служба видит все те предприятия, которые сегодня пытаются взять к себе вместо штатных работников самозанятых... Со следующего года налоговая служба будет досчитывать в случае, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, этому предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог, — сказал Силуанов.

Он также отметил, что на сегодняшний день в качестве самозанятых зарегистрировалось уже 240 тысяч, 90% из которых до этого работали всерую.

— Мы вместе с налоговой службой предусмотрели дополнительные возможности — одновременно с уплатой 4% или 6% этого налога таким же простым способом формировать себе пенсионные права, отчисляя соответствующие суммы в Пенсионный фонд, — добавил он.

Ранее Силуанов рассказал об увеличении зарплаты бюджетников на 7% в 2020 году. По его словам, бюджет составлен так, чтобы инфляционный налог не съедал заработную плату, пенсии и сбережения.