В Крыму назвали подлой провокацией имитацию бомбардировки полуострова B-52

Тренировочный полёт бомбардировщиков ВВС США над Чёрным морем и имитация бомбардировки Крыма является очередной подлой провокацией, считает глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
— Очередная подлая провокация, которая подтверждает необходимость и в дальнейшем укреплении армии и флота России, — сказал изданию РИА "Новости" парламентарий.
Как сообщал Лайф, ВВС США провели совместную тренировку с Украиной, Грузией и Румынией, в рамках которой была сымитирована бомбардировка Крыма. Правда, бомбардировщик B-52H над Чёрным морем не был одинок — его сопровождал российский истребитель Су-27.
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