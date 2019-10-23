В Крыму назвали подлой провокацией имитацию бомбардировки полуострова B-52

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Фото © Flickr / U.S. Pacific Fleet

Действия США, по убеждению Юрия Гемпеля, подтверждают необходимость в дальнейшем укреплении Российской армии.

Тренировочный полёт бомбардировщиков ВВС США над Чёрным морем и имитация бомбардировки Крыма является очередной подлой провокацией, считает глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

— Очередная подлая провокация, которая подтверждает необходимость и в дальнейшем укреплении армии и флота России, — сказал изданию РИА "Новости" парламентарий.

Как сообщал Лайф, ВВС США провели совместную тренировку с Украиной, Грузией и Румынией, в рамках которой была сымитирована бомбардировка Крыма. Правда, бомбардировщик B-52H над Чёрным морем не был одинок — его сопровождал российский истребитель Су-27.

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