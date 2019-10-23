Выживших в ДТП под Вологдой ежа и крокодила отдадут родным их погибшей хозяйки

Кролика и морскую свинку, которые должны были стать обедом для рептилий, ждёт та же участь.

Питона, крокодила и других животных, выживших в страшном ДТП в Вологодской области, передадут родственникам их погибшей хозяйки. Сейчас животные находятся в Бабушкинской районной станции по борьбе с болезнями животных.

Ветеринары боятся приближаться к пятиметровой рептилии и двухметровому крокодилу, но ежа, кролика и морскую свинку подкармливают. В момент ДТП питон лежал в спальном мешке, а у крокодила пасть была замотана скотчем.

— Крокодила мы боимся, а вот кролику принесём из дома морковки, ёжику и морской свинке — капусты и молока... На съедение рептилиям мы их не отдадим, — сказала начальник станции Татьяна Волотовская.

Напомним, авария произошла в Бабушкинском районе Вологодской области. Три человека погибли при лобовом столкновении автомобилей ВАЗ-2107 и "Лада-Ларгус", при этом животные из небольшого зверинца, которых перевозили в авто, выжили.