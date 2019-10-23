Бывшего майора СОБРа отправили в колонию на 9 лет за изнасилование в стиле БДСМ

Всё, что происходило с жертвой в загородном доме, следователи уместили в три статьи УК РФ: изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132) и угроза убийством (статья 119).

Савеловский суд Москвы вынес приговор бывшему оперативнику СОБРа из Якутии Брониславу Белюнасу, который обвинялся в похищении и изнасиловании. По данным МК, в деле оказались сразу две потерпевших, причём обе — девушки лёгкого поведения.

Со своими жертвами спецназовец знакомился в Интернете под вымышленным именем и не раскрывая род занятий. Ему удавалось быстро втереться в доверие к девушкам благодаря своим внешним данным: насильник очень неплохо сложен и даже побеждал в соревнованиях по пляжному бодибилдингу. Например, на снимке ниже он позирует для известного московского фотографа.

По данным следствия, оба преступных эпизода произошли в июле прошлого года. Майор-бодибилдер уговорил свою новую знакомую из Сети провести выходные в загородном доме, та согласилась и оказалась в ловушке. Оказавшись наедине, преступник изнасиловал потерпевшую в стиле БДСМ. Девушку крепко связали, заклеили глаза скотчем и надели маску на лицо. Сам процесс изнасилования занял несколько часов и снимался на видео.

Вторая история в точности повторила первую. МК отмечает, что всё произошедшее со второй жертвой в загородном доме следователи уместили в три статьи УК РФ: изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132) и угроза убийством (статья 119).

По приговору суда бывший майор СОБРа отправился на 9 лет в колонию строгого режима.

Напомним, похожее уголовное дело шесть лет назад прогремело на всю Россию. Житель Барнаула Александр Сатлаев ночами нападал на девушек и насиловал их, а утром, будучи старшим следователем СКР, сам же и "расследовал" свои преступления. В 2015 году он был отправлен в колонию за четыре изнасилования и столько же покушений на данное преступление. Сатлаев вышел на свободу по условно-досрочному освобождению весной 2019 года, а уже в августе снова напал на девушку в подъезде жилого дома в Барнауле. А задержан он был на Кипре, где, скрываясь от российского правосудия, совершил аналогичное преступление.