Россияне рассказали, с кем проводят ночи

Опрошенные признались, что спят одни вовсе не из-за одиночества, а по ряду других причин.

21,6% россиян признались, что спят одни. Соответствующий опрос провела компания товаров для сна Blue Sleep.

— Причиной этого не всегда является одиночество. Некоторые супруги или пары выбирают раздельный сон из-за храпа, психологических проблем, разного графика работы или учёбы, бессонницы у одного из партнёров. Одним комфортно засыпать под музыку или телевизор, а другим это только мешает, — сообщают в компании.

Отмечается, что 61,4% опрошенных выбрали вариант "с кем-то одним", 14,6% — "с кем-то двумя", 5,3% — "с кем-то тремя".

У половины респондентов оказались домашние животные. 24,6% из них поделились, что питомцы спят вместе с ними, а у 30,4% для сна любимцев отведено специальное место.

Также 3% россиян признались, что до сих пор спят с мягкими игрушками.

Напомним, ранее врачи рассказали, что хронический недосып — причина многих проблем со здоровьем. По их словам, особое внимание отдыху стоит уделить женщинам. Невыспавшиеся дамы быстрее поправляются и страдают ожирением.