Россия выдала Испании криминального авторитета Таро

В королевстве Тариэла Ониани хотят судить за вымогательства и похищение предметов искусства.

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, экстрадировали из России в Испанию. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

— Сегодня он доставлен в аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина и передан представителям испанских правоохранительных органов, — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В ведомстве напоминают, что Таро разыскивался по каналам Интерпола по запросу Испании. В королевстве его хотят привлечь к уголовной ответственности за причастность к преступной организации, действовавшей на территории Испании.

— По информации иностранных коллег, участники группы обвиняются в похищении предметов искусства и вымогательствах, — пояснили в МВД РФ.

В России Таро попал за решётку в июне 2009 года. Тогда криминального авторитета в элитном подмосковном посёлке Горки-2 задержали сотрудники МУРа и ФСБ. Следователи СК РФ предъявили Ониани обвинения в похищении человека и вымогательстве 250 тысяч долларов. Спустя год Хамовнический районный суд Москвы приговорил его к десяти годам колонии строгого режима. Тогда же Тариэл Ониани этапом отправился из столичного СИЗО "Матросская Тишина" в колонию строгого режима на территории Соль-Илецкого района Оренбургской области.