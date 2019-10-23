Россиянка впала в кому после занятий аэробикой в турецком отеле

Пока семья Нелли Лаптевой пыталась решить вопросы со страховой компанией, её состояние ухудшилось.

Россиянка Нелли Лаптева попала в одну из клиник турецкой Антальи. По словам её дочери Анастасии, врачам пришлось ввести женщину в искусственную кому после кровоизлияния в мозг.

54-летняя жительница Дегтярска Свердловской области вместе с дочерью, зятем и внуками прилетела в Аланью 6 октября, а через два дня Нелли стало плохо.

— Мама потеряла сознание возле бассейна после занятия аэробикой. Я с ней уехала в госпиталь Аланьи, где после осмотра её увезли делать компьютерную томографию... Вечером позвонили из госпиталя и сообщили, что произошло кровоизлияние в мозг и её увозят в клинику Антальи, — рассказала в беседе с E1 Анастасия.

Врачи убедили дочь пациентки в необходимости проведения операции на мозге, и та подписала документы о согласии. 10 октября Нелли провели операцию, и она даже пришла в себя. Однако спустя два дня из-за отсутствия реакции на внешние раздражители россиянку ввели в искусственную кому. Пока родные пытались решить вопрос о транспортировке женщины в Россию, её состояние ухудшилось.

Теперь перевозить Нелли запрещают по медицинским показаниям. Тем временем клиника требует от семьи 18 тысяч долларов за лечение, а каждый новый день пребывания в реанимации прибавляется ещё порядка 1–1,2 тысячи. Страховая отказывается оплачивать расходы, поскольку инсульт был вызван аневризмой — хроническим заболеванием, о котором, как оказалось, в семье никому известно не было.

Ранее актриса Ольга Спиркина, исполнявшая роли в таких фильмах, как "Ранетки", "Солдаты", рассказала, как ей пришлось спасать свою дочь в Турции.