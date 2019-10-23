Власти США объяснили суть претензий к Билалову

Экс-председатель совета директоров "Курортов Северного Кавказа" находится под стражей в ожидании процедуры высылки.

Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя американской иммиграционной и таможенной службы.

— Второго мая 2016 года он въехал в США как неиммигрант, но не смог выехать в соответствии с условиями его пребывания, — пояснил собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что сейчас Билалов находится под стражей в ожидании процедуры высылки.

Ранее стало известно, что Ахмед Билалов был взят под стражу сотрудниками иммиграционной и таможенной службы в его жилище в Санни-Айлс-Бич, где он проживал с супругой и грудным ребёнком. Посольство РФ в США направило запрос в Госдепартамент США с требованием прояснить ситуацию.

Напомним, Билалов причастен к скандалу с олимпийскими объектами в Сочи. Когда Владимир Путин в 2013 году приехал с проверкой на стройку, он остался недоволен ходом работ. В итоге окончание строительства поручили Сбербанку, а Билалов лишился всех должностей и даже стал фигурантом уголовного дела о хищениях вместе со своим братом Магомедом.