В школе Красноярска вместо звонка играют песни Билана, Крида и Реввы — видео

Такую идею предложил охранник, который теперь стал местным "диджеем". Он ищет нужные композиции и обрезает их под формат.

В красноярской школе № 32 обычные звонки заменили на современную и классическую музыку, сообщает администрация города.

— В плей-листе более 500 композиций. Преимущественно это классика и инструментальная музыка. Собственную мелодию звонка "заказывают" и ученики, и педагоги. Ребята любят песни Димы Билана, Александра Реввы, Егора Крида, Мота, Тимы Белорусских, Эмина, групп "Би-2" и "Кино", — говорится в сообщении.

Отмечается, что учителя отдают предпочтение классической музыке и хитам 80–90-х годов.

Инициатором такой необычной идеи стал школьный охранник Валерий Максименко, который теперь сам ищет нужные песни и обрезает их под формат звонка.

— Валерий Петрович строго следит за содержанием песен. Никакой ненормативной лексики. Просьбы сделать школьный звонок из "Владимирского централа" также отклонил, — уточняют в администрации.