Путин выразил соболезнования президенту ДР Конго в связи с авиакатастрофой

11 октября в стране потерпел крушение самолёт Ан-72, на борту находились четверо членов экипажа, трое сотрудников службы охраны, а также водитель Феликса Чисекеди.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Демократической Республики Конго Феликсу Чисекеди в связи с гибелью 30 человек в автокатастрофе и крушением самолёта, на борту которого было восемь человек.

— Я хотел бы выразить соболезнования в связи с гибелью людей в дорожно-транспортном происшествии у вас в стране и в аварии самолёта, в катастрофе авиационной, — сказал Путин в ходе встречи в Сочи.

20 октября в ДР Конго перевернулся и загорелся автобус. 30 человек погибли, 39 пострадали. 11 октября крушение потерпел самолёт Ан-72, на борту находились четверо членов экипажа, трое сотрудников службы охраны, а также водитель президента Феликса Чисекеди. Как выяснилось, в состав экипажа входили двое россиян.