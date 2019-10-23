Террористы планировали взорвать корабль во Владивостоке

Мухаммаджон Турдиев оказался в лагере боевиков, где его обучили, а после дали поручение. Но выполнить он его не смог, так как его задержали ещё на границе.

Один из свидетелей по делу о теракте в петербургском метро в 2017 году планировал взорвать военный корабль в порту Владивостока. Гражданин Киргизии Мухаммаджон Турдиев признался, что прошёл спецподготовку в лагере боевиков в Сирии, где обучался и исполнитель теракта Акбаржон Джалилов.

Турдиев попал в лагерь террористов в октябре 2015 года. Вместе с ним проходили обучение около 100 мужчин, среди них он узнал и Джалилова.

— Из-за нехватки денег я решил наняться боевиком и пройти обучение в лагере в Сирии... В марте 2017 года я получил задание в совершении террористического акта в порту города Владивосток — взорвать один из военных кораблей, — приводит РИА "Новости" отрывок из показаний Турдиева.

Однако план сорвался, поскольку террорист не смог попасть в Россию из-за ограничения на въезд. При попытке незаконно перебраться через украинскую границу его задержали пограничники и депортировали в Турцию, оттуда в Казахстан и затем в Киргизию.

Уголовное дело о несостоявшемся теракте выделено в отдельное производство.

Напомним, в 2017 году на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2" петербургского метро произошёл взрыв, в результате которого погибло 15 человек и сам террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Ещё один готовившийся взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.