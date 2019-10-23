Российские Ту-160 впервые приземлились в ЮАР — видео

Во время долгого полёта экипажи бомбардировщиков выполнили дозаправку в воздухе.

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 впервые прибыли в Южно-Африканскую Республику. Самолёты совершили посадку 23 октября на военно-воздушной базе Waterkloof неподалёку от Претории. Об этом сообщает Министерство обороны России.

— Полёт самолётов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана, — рассказали в ведомстве.

Продолжительность полёта составила более 13 часов, лётчики преодолели более 11 тысяч километров. На последних этапах полёта Ту-160 сопровождали истребители Saab JAS 39 Gripen ВВС ЮАР.

Примечательно, что стратегические ракетоносцы РФ Ту-160 никогда не находились на территории ЮАР. Таким образом, их прибытие "является премьерой для всей Африки".