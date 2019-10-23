Instagram удалит все фильтры "пластической хирургии"

Решение связано с тем, что подобные маски могут негативно повлиять на психическое состояние юзеров.

Пользователи самой популярной в мире соцсети в скором времени лишатся возможности примерять "идеальные" нос, глаза, губы и грудь. По данным BBC News, из "Инстаграма" исчезнут все фильтры на тему пластической хирургии, а создание новых окажется под запретом.

— Мы подвергаем нашу политику переоценке — мы хотим, чтобы наши фильтры были позитивным опытом для людей, — заявил представитель компании.

Решение связано с тем, что маски "пластической хирургии" могут негативно повлиять на психическое состояние пользователей соцсети и снизить их самооценку. При этом в компании пока не знают, сколько времени займёт удаление всех "пластических" масок.

Ранее стало известно, что Facebook тестирует функцию, скрывающую лайки под постом.