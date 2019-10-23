Врач назвал признаки гипертонического криза

Он отметил, что если давление в течение 30 минут не приходит в норму, то следует вызвать медиков.

Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов назвал первые симптомы гипертонического криза, которые невозможно не заметить.

— Может начать гореть лицо, появиться тяжесть в затылке, ощущение подташнивания, головокружение. Это похоже на состояние испуга с резким холодным потом. Также возникает чувство раздутости в ушах, оглушения, звуки начинают хуже восприниматься, — поделился с "Вечерней Москвой" Стеблецов.

Он также добавил, что для каждого человека своя норма давления. И если оно не стабилизируется в течение 30 минут, то лучше всего вызвать врача.

— Когда давление держится два-три часа, в организме могут возникнуть серьёзные поражения. Несколько суток уже очень далеко зашедший случай, который может говорить о критических нарушениях в любом органе, — добавил специалист.

Напомним, накануне телеведущую Елену Малышеву госпитализировали с гипертоническим кризом. Её давление уже пришло в норму, и она дала несколько советов, что нужно делать в случае ухудшения состояния.