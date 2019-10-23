Украинцев предупредили о проблемах с отоплением при отказе от транзита газа РФ

Гончарук заверил, что Киеву известно о возможных трудностях, поэтому "внештатных историй" быть не должно.

В ряде украинских городов могут возникнуть проблемы с отоплением в случае неподписания нового контракта с РФ на транзит российского газа в Евросоюз. Об этом предупредил премьер-министр Незалежной Алексей Гончарук.

— У нас в наших запасах газа достаточно, чтобы обеспечить отопление, но фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, там в некоторых небольших городах могут быть временно какие-то проблемы, — сообщил он на брифинге.

При этом он заверил, что руководству страны известно о возможных трудностях, поэтому "внештатных историй" быть не должно.

В конце 2019 года истекает срок действия договора между Москвой и Киевом на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Ранее РФ заявила о готовности изменить технические параметры соглашения с Незалежной по транзиту газа. Обсуждение нового договора в формате Россия — ЕС — Украина запланировано на 28 октября.