Астраханец вызвал скорую и, угрожая топором, заставил медиков сделать уборку

Выяснилось, что агрессивный мужчина давно стоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Житель Астраханской области вызвал бригаду скорой помощи для своей пожилой матери, однако медиков встретил агрессивно. Мужчина, размахивая топором, пытался заставить их провести уборку у него дома. Об этом сообщается на официальном портале регионального управления МВД РФ.

Заявление в отдел полиции подал один из пострадавших врачей. По его словам, когда бригада приехала на вызов, сын пациентки наотрез отказался впускать их в квартиру со словами, что именно он "выполняет всю их работу, ухаживая за больной матерью".

После этого астраханец попросил прибраться в квартире. Услышав отказ, он схватился за топор и начал угрожать сотрудникам скорой помощи.

Позднее выяснилось, что мужчина 1956 года рождения уже состоял на учёте в психиатрической больнице. По результатам комиссии выяснилось, что он страдает хроническим психическим расстройством, должен принимать соответствующие препараты и лечиться в условиях стационара.

В настоящее время в суд было направлено дело для принятия решения о принудительном лечении.