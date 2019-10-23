Суд арестовал устроившего резню в хостеле в Новой Москве

Мужчина зарезал двух человек, в том числе женщину, находившуюся на четвёртом месяце беременности.

Сергея Сазонова, устроившего резню в хостеле в Новой Москве, арестовали на месяц и 30 дней. В СИЗО мужчина пробудет до 21 декабря 2019 года.

Во время задержания он лишился пальца, так что на судебном заседании присутствовал с забинтованной рукой.

Кроме того, стало известно, что Сазонов состоит на учёте в наркологическом диспансере, а также имеет судимость за кражу. Он провёл в тюрьме четыре года и вышел на свободу в 2016 году.

Напомним, Сазонов проживал в хостеле. Ночью он попросил у своих соседей денег в долг. Услышав отказ, ранил шесть человек, двое из которых скончались на месте. Ещё четверо были госпитализированы. Ранее Лайф опубликовал видео с места происшествия, а также имена погибших и пострадавших. Следственный комитет РФ в свою очередь показал видео из хостела.