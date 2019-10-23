В Третьяковке случайно нашли утраченную в 90-е в Чечне картину

Работу передадут в Национальный музей Чечни после того, как её изучат специалисты.

На выставке, посвящённой 175-летию русского художника Василия Поленова, случайно нашли ранее потерянную работу другого мастера — "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке" Александра Головина. Об этом сообщает пресс-служба Третьяковской галереи.

В 1990-е годы картина Головина была утрачена в музее в Грозном. Сейчас специалисты изучают полотно "с целью прояснения ситуации". После экспертизы его передадут Национальному музею Чечни.

Отмечается, что на картину нет никакой учётной документации, так как архивы музея в Грозном сгорели во время военных действий. Сейчас работа находится в запаснике галереи.

Александр Головин был учеником Василия Поленова. Он родился в 1863 году и, помимо живописи, стал успешен как декоратор и сценограф. В частности, Головин создавал образы для таких спектаклей, как "Кармен", "Орфей и Эвридика", "Гроза", "Каменный гость" в Мариинском и Александринском театрах.