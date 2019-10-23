В Третьяковке случайно нашли утраченную в 90-е в Чечне картину

423

Работу передадут в Национальный музей Чечни после того, как её изучат специалисты.

На выставке, посвящённой 175-летию русского художника Василия Поленова, случайно нашли ранее потерянную работу другого мастера — "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке" Александра Головина. Об этом сообщает пресс-служба Третьяковской галереи.

В 1990-е годы картина Головина была утрачена в музее в Грозном. Сейчас специалисты изучают полотно "с целью прояснения ситуации". После экспертизы его передадут Национальному музею Чечни.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://scontent.fhel2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/73108479_164715758060215_542969928769077248_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_eui2=AeHkGy-FCqY82kihTZE_pvi8H2SmR923OW8kQBSEs859fik2O4kjeCwbRJ7iKeoUMDwd0R0Nol5WPDFFME9BXJItogGVF30OGIvbwJrbuCl-cw&_nc_oc=AQlBSoDnLhbR-PCFGMPrN-vzpMBy6zEPnWTPI1ZAa3DQYknv-vofNU9PA4jV67joAX8&_nc_ht=scontent.fhel2-1.fna&oh=67b635716bcbb99cc220555ef27ac8e9&oe=5E5A973C" target="_blank">Abu Garsi</a></p>

Отмечается, что на картину нет никакой учётной документации, так как архивы музея в Грозном сгорели во время военных действий. Сейчас работа находится в запаснике галереи.

Александр Головин был учеником Василия Поленова. Он родился в 1863 году и, помимо живописи, стал успешен как декоратор и сценограф. В частности, Головин создавал образы для таких спектаклей, как "Кармен", "Орфей и Эвридика", "Гроза", "Каменный гость" в Мариинском и Александринском театрах.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×