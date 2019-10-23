В Сети появилось видео взрыва гранаты в руках ветерана АТО в Киеве

По словам очевидцев, двое мужчин крутили в руках боеприпас, который внезапно взорвался.

Момент взрыва гранаты в центре Киева, в результате которого погиб ветеран АТО, попал на камеры видеонаблюдения. Ролик был опубликован в Сети.

На кадрах видно, как двое мужчин сидят на ступеньках. Спустя несколько секунд улицу озаряет яркая вспышка от разорвавшегося боеприпаса. После этого мужчины упали.

Напомним, ночью 23 октября недалеко от бара "Пророк" в столице Украины прогремел взрыв. Два человека погибли на месте, проходившая мимо девушка получила ранения.

Один из погибших — участник антитеррористической операции Виктор Дегтярёв, известный под позывным Сенсей. В обстоятельствах взрыва и судьбы атошника российского происхождения разбирался Лайф.