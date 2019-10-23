Младенец умер в самолёте в небе над Хабаровском. Мать обвиняет врачей

Малыша везли на операцию в федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. До приземления в аэропорту он не дожил всего 20 минут.

Трёхмесячный мальчик умер на борту самолёта во время перелёта из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Трагедия произошла ещё 9 октября, но её причины до сих пор не установлены. Мать младенца винит во всём врачей.

По словам женщины, Денис родился недоношенным — на 27-й неделе вместо 40-й. Женщина почувствовала недомогание и вызвала скорую. В итоге её отвезли в роддом. Той же ночью она родила. Когда неожиданно отошли воды, женщина была в палате. Она вышла в коридор, чтобы позвать на помощь, и тогда малыш выпал прямо на пол. Он потерял много крови из-за порвавшейся пуповины, но врачам удалось его спасти.

Денис весил всего 980 граммов, у него также диагностировали врождённый порок сердца. Малыша должны были прооперировать в сосудистом центре в Хабаровске. Именно туда 9 октября его везли обычным пассажирским рейсом.

— В самолёте было жарко, душно. Перед снижением запищал датчик на ножке у Дениса — случился первый сердечный приступ. Врач принял меры, и датчик замолчал. Но через несколько минут, во время снижения, приступ повторился. Доктор расстегнул комбинезон, стал делать массаж сердца. Состояние вновь нормализовалось на несколько минут, но вскоре последовал третий приступ, который стал последним. Оказалось, что кончились лекарства и кислород, — рассказала Ольга о трагических событиях агентству "Кам 24".

По словам матери, всё это время ей оставалось только наблюдать, как забегали и выбегали стюардессы. Они принесли аптечку и большой баллон кислорода, но он не подошёл к маске Дениса. За 20 минут до посадки малыш умер. Женщина уверена, что в смерти её сына виноваты врачи, которые не обеспечили ему должные условия перевозки.

В Министерстве здравоохранения края уже разбираются в причинах трагедии. Глава ведомства Елена Сорокина заверила, что по итогам служебной проверки будут приняты необходимые решения и процессуальные меры.

— Необходимо восстановить хронологию событий, выяснить, какое оборудование и набор лекарственных препаратов имела при себе бригада врачей в полёте, какие показатели были у пациента перед транспортировкой в Хабаровск, — сказала министр здравоохранения края.

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