Впервые в истории Ирана женщины прокомментируют футбольный матч

Впервые в истории Ирана комментаторами футбольного матча станут женщины. Об этом сообщает IRNA.
Представительницы прекрасного пола прокомментируют матч Лиги чемпионов между лондонским "Челси" и амстердамским "Аяксом". Встречу команд, которая пройдёт 23 октября в Амстердаме, в радиоэфире осветят Геларе Наземи и Нилуфар Ардалан.
Напомним, иранским болельщицам было запрещено посещать футбольные матчи мужских команд на протяжении 40 последних лет. Во время ЧМ-2018 власти Ирана согласились пойти на уступки и разрешили им присутствовать на тегеранском стадионе "Азади" — там женщины смотрели трансляцию игр с участием национальной сборной.
А недавно они смогли наблюдать матч вживую — болельщицы посетили игру между сборными Ирана и Камбоджи.
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