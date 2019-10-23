Впервые в истории Ирана женщины прокомментируют футбольный матч

До недавнего времени — в течение 40 лет — иранским болельщицам было запрещено посещать матчи мужских команд.

Впервые в истории Ирана комментаторами футбольного матча станут женщины. Об этом сообщает IRNA.

Представительницы прекрасного пола прокомментируют матч Лиги чемпионов между лондонским "Челси" и амстердамским "Аяксом". Встречу команд, которая пройдёт 23 октября в Амстердаме, в радиоэфире осветят Геларе Наземи и Нилуфар Ардалан.

Напомним, иранским болельщицам было запрещено посещать футбольные матчи мужских команд на протяжении 40 последних лет. Во время ЧМ-2018 власти Ирана согласились пойти на уступки и разрешили им присутствовать на тегеранском стадионе "Азади" — там женщины смотрели трансляцию игр с участием национальной сборной.

А недавно они смогли наблюдать матч вживую — болельщицы посетили игру между сборными Ирана и Камбоджи.