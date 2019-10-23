Автомобиль протаранил поликлинику в Перми, пострадали дети

Женщине, которая находилась за рулём авто Nissan Micra, также оказали медицинскую помощь.

Здание детской больницы на улице Лебедева в Перми протаранил автомобиль, пострадали двое детей, их мать и водитель. По предварительной версии, женщина за рулём автомобиля Nissan Micra не справилась с управлением и выехала на обочину, где находилась женщина с детьми.

— Двое детей получили травмы. Их матери была оказана медицинская помощь на месте. После выезда на обочину автомобиль врезался в поликлинику. При столкновении со зданием женщина-водитель также пострадала, — рассказали в УМВД России по городу Перми РИА "Новости".

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