Кемеровчанка несколько недель держит собаку в запертой машине

Жительница Кемерова уже третью неделю держит собаку в машине, сообщает паблик "Типичный Кемерово" в соцсети "Вконтакте".

— Мы приезжаем на работу к 9:00, машина стоит, уезжаем в 18:00 — машина стоит! И всё это время собака находится там! Прошу помочь в принятии мер в отношении собаки и её хозяйки, — жалуются местные жители.

Также, по их словам, женщина на все вопросы об овчарке отвечает, что периодически с ней гуляет.

Напомним, ранее в парке Екатеринбурга нашли прикованную к дереву собаку. Сейчас в соцсетях ей ищут новых хозяев.