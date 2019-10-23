В Костроме танк врезался в легковушку — видео

В правоохранительные органы при этом информации о происшествии на данный момент не поступало.

В Костроме произошло ДТП с участием танка. Об этом сообщается в группе "Жизнь Костромы | ЖК" в социальной сети "ВКонтакте", где было также опубликовано видео аварии.

На кадрах ролика видно, что бронированная машина сначала пересекает перекрёсток на красный сигнал светофора, после чего не вписывается в поворот и сталкивается с легковым автомобилем, который стоял на встречной полосе.

По предварительным данным, авария произошла на перекрёстке улиц Юрия Смирнова и Шагова около 16:30.

При этом в правоохранительных органах Лайфу сообщили, что информации об инциденте им не поступало.