Актрисе Анне Антоненко стало плохо во время репетиции

Однако после приезда скорой помощи и осмотра врачей на месте от госпитализации она отказалась.

Советская и российская актриса Анна Антоненко почувствовала себя плохо прямо во время репетиции на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной, сообщает Пятый канал.

82-летняя звезда фильма "Следствие ведут знатоки" пожаловалась на слабость, ей вызвали скорую помощь.

Однако после осмотра медиков Антоненко отказалась от госпитализации. Информация о её самочувствии уточняется.

Анна Антоненко-Луконина — известная российская актриса. Она снималась в лентах "Следствие ведут знатоки", "Склифософский-3", "Анна — детектив", а также в картинах по книгам Дарьи Донцовой и многочисленных фильмах-спектаклях.

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