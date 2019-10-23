Выигравший в лотерею казахский миллионер ещё не знает о своей победе

Организаторам пока не удалось связаться со счастливчиком, чтобы сообщить ему радостную новость.

Житель Казахстана Хуссаин Еремешев выиграл миллион долларов в лотерею Dubai Duty Free, которая проводилась в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщает издание Gulf News.

Однако порадоваться отличной новостью мужчина ещё не успел, организаторы никак не могут с ним связаться. По данным издания, счастливчик приобрёл билет онлайн.

Еремешев стал вторым жителем Казахстана, выигравшим в лотерее Dubai Duty Free. В 2015 году сайт "Русские эмираты" сообщал о победе Омара Самалыкова, которому также достался миллион долларов.

Вторым обладателем приза является индийский эмигрант Камаласанан Надар Васу. Он поделит свой миллион с другом, который участвовал в покупке билета, а оставшиеся деньги потратит на погашение долгов своей обанкротившейся компании и на развитие бизнеса.