Повязки на глазах и звонкий мяч. В Удмуртии сыграли в необычный пинг-понг

Всего в соревновании приняли участие 16 спортсменов. Первенство прошло в рамках акции "Неделя добрых дел".

В удмуртском Сарапуле прошло первенство города по нестандартному настольному теннису — для незрячих. Правила игры такие же, как и в традиционном пинг-понге. Единственное отличие — мяч нужно подкинуть под сетку, а не перекинуть через неё.

Кроме того, сам шарик отличается по своей структуре и наполнению — он звонкий, как погремушка. Это было придумано для того, чтобы люди ориентировались на слух и смогли вовремя направить ракетку в нужную сторону. При этом в зале во время игры — полная тишина, это помогает спортсменам ориентироваться.

В организации мероприятия приняли участие штаб гражданско-патриотических проектов "Патриот", платформа "Добровольцы России", а также общество инвалидов города. Помощниками в соревновании выступили волонтёры, которые встречали спортсменов, сопровождали их на месте и помогали в награждении участников.