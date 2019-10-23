Эксперт прокомментировал сообщения о ввозе в Россию радиоактивных отходов

Он пояснил, что обеднённый гексафторид урана является ценным сырьём для атомной энергетики, а не отходами.

Обеднённый уран, ввозимый из Германии в Россию для дообогащения, не несёт никакой опасности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного редактора независимого информационного портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александра Уварова.

— Обеднённый гексафторид урана — это не радиоактивные отходы, а ценное сырьё для атомной энергетики. ОГФУ безопасен в смысле радиоактивности. И поэтому проекты по его дообогащению не представляют никакой угрозы населению, — сказал Уваров.

Он также отметил, что подобные проекты всегда находятся под жёстким экологическим контролем со стороны России и Европы.

Ранее международная экологическая организация Greenpeace сообщила, что европейская атомная компания Urenco возобновила ввоз в Россию отходов обогащения урана для дообогащения. Также отмечалось, что это якобы опасно для окружающей среды.