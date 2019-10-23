Правительство поддержало инициативу вернуть пиво на футбольные матчи

В официальном документе отмечается, что употребление алкоголя не приведёт к негативным последствиям для безопасности болельщиков.

Правительство РФ поддержало инициативу вернуть пиво на футбольные матчи, об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный отзыв за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

В документе отмечается, что употребление алкоголя, как показал чемпионат мира по футболу 2018 года, не приводит к негативным последствиям в плане безопасности зрителей.

В конце июля законопроект о возврате пива на стадионы был внесён на рассмотрение в Госдуму и ещё проходит первое чтение. Его уже поддержали Минфин и Российский футбольный союз.

Напомним, в России продажа пива на стадионах запрещена с 2005 года. Однако на Кубке конфедераций в 2017 году и ЧМ-2018 было сделано исключение из этого правила.