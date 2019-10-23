Уволенная учительница из Магнитогорска пожаловалась на продолжение преследований

Она отказывается давать свидетельские показания без своего адвоката, поскольку боится превратиться в подозреваемую в ходе допроса.

Уволенная за откровенные фото двадцатилетней давности учительница из Магнитогорска Екатерина Конопенко пожаловалась Лайфу на продолжение преследований.

Она рассказала, что утром 23 октября к ней в дом пришёл полицейский и вручил повестку как свидетелю, в которой была указана статья 242, часть 3 (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Представитель правоохранительных органов настойчиво задавал вопросы, но Конопенко отказалась говорить без своего адвоката.

По её словам, сейчас правозащитник находится в больнице, о чём экс-педагог сообщила в Ленинское РОВД. Она отказывается давать свидетельские показания без присутствия своего юриста, поскольку на их основе может легко получить статус подозреваемого в ходе допроса.

Уволенная учительница отметила, что на неё поступил анонимный донос, на основании которого бывший уполномоченный по правам человека по Челябинской области Маргарита Павлова направила свои запросы в Прокуратуру и Следственный комитет Челябинской области.

— Бывший уполномоченный по правам человека по Челябинской области Павлова, получив анонимный донос без подписи, направила свои запросы в Прокуратуру и Следственный комитет Челябинской области, добавив, (видимо, от себя) ещё термин "порнография". Однако порнографии там и в помине не было. И Павлова это знала. Видимо, поставленная задача была следующая ― нагнать волну! — подчеркнула Конопенко. Она добавила, что экс-омбудсмен тщательно скрывает, что источником информации для преследования является лишь анонимный допрос.

Напомним, Екатерина Конопенко была уволена в сентябре этого года после конфликта с администрацией детско-юношеского центра, после чего руководство ДЮЦ обнародовало кадры эротического характера двадцатилетней давности. Экс-педагог обратилась в суд и требует компенсацию в миллион рублей.