Командир "Сил демократической Сирии" поблагодарил Россию за безопасность курдов

Он заявил о готовности оказывать всяческое содействие военной полиции РФ и сирийской армии.

Командир "Сил демократической Сирии" Мазлюм Абди выразил благодарность России и президенту РФ Владимиру Путину за обеспечение безопасности курдов и деятельность по прекращению конфликта в регионе. Это было сказано в ходе его беседы с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу по видеосвязи, сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

— Хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию и президента Владимира Путина за сохранение в безопасности курдского народа и за шаги, которые предприняты для прекращения боевых действий, — приводит Минобороны России слова Абди.

Командир СДС также заявил о готовности оказывать всяческое содействие российской военной полиции и сирийской армии, которые сейчас начинают свою деятельность по обеспечению мирного режима в Сирии.

Абди добавил, что благодарен всем, кто приложил усилия для разработки договорённостей по меморандуму между Россией и Турцией, принятому 22 октября в Сочи по итогам встречи лидеров стран.

Напомним, документ предполагает вывод всех курдских формирований на 30 километров от границы и совместное патрулирование сирийской территории российскими и турецкими силами. Военная полиция РФ прибыла сегодня в приграничную зону и начала свою деятельность на передовых позициях в районе Манбиджа.