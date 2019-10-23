Вдовец женился на своей школьной любви спустя 63 года после выпускного

Даже спустя многие годы любимая женщина осталась для мужчины прекрасной, после свадьбы молодожёны планируют свой медовый месяц.

Пожилые люди из США, Боб Харви и Аннет Каллахан, влюблённые со школьной скамьи, отыскали друг друга спустя 63 года и сыграли свадьбу, об этом рассказало издание USA Today.

Мужчина и женщина познакомились в 1955 году, во время учёбы в школе, но после выпускного вечера их пути разошлись. Каллахан встретила своего будущего мужа, а Харви женился на другой вскоре после завершения обучения. Так они потеряли связь.

В 2017 году Боб овдовел, его супруга скончалась от рака. Тогда он решил отыскать свою школьную любовь.Он узнал, что Аннет тоже потеряла мужа в 2015 году, и решил с ней встретиться. Пожилой человек проехал более 800 километров до её дома в Огайо.

— Она открыла дверь, и моё сердце затрепетало. Я вошёл с букетом цветов, дотронулся до её лица и сказал, что она невероятно красива и что я её люблю, — рассказал Харви.

Пара сыграла свадьбу в конце сентября в часовне города Вестервилль. После церемонии они отпраздновали событие в ресторане, где пели и танцевали, чем вызвали восхищение родственников. Скоро у влюблённых планируется медовый месяц. Аннет и Боб надеются на долгую и счастливую жизнь.