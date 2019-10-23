В структуре Росатома опровергли сообщения о ввозе радиоактивных отходов в Россию

Отмечается, что речь идёт об обеднённом уране, который необходим для получения обогащённого уранового продукта.

Сообщения Greenpeace о том, что в Россию ввозятся радиоактивные отходы из Германии, являются дезинформацией. Об этом ТАСС сообщили в структуре Росатома — "Техснабэкспорт".

Там пояснили, что речь в сообщении шла об обеднённом уране, который необходим для получения обогащённого уранового продукта, который в дальнейшем вывозится из страны.

— Материал, который остаётся после обогащения (так называемые вторичные урановые хвосты) находится на временном хранении на специальных площадках российских обогатительных комбинатов для дальнейшего использования в атомных и других отраслях промышленности, — также пояснил собеседник агентства.

При этом радиоактивность и токсичность ввозимого материала меньше, нежели аналогичные показатели для природного урана, а транспортировка его по РФ осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями по безопасности.

Ранее международная экологическая организация Greenpeace сообщила, что европейская атомная компания Urenco возобновила ввоз в Россию отходов обогащения урана для дообогащения. Также отмечалось, что это якобы опасно для окружающей среды.

Главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров вскоре пояснил, что ввозимый материал является безопасным с точки зрения радиоактивности и представляет ценность в атомной энергетике.