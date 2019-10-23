Исследования гаффской болезни в Тюменской области проведут на мышах

Роспотребнадзор проведёт биологические пробы на мышах для исследования причин опасной гаффской болезни, вспыхнувшей в Тюменской области, об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки будут установлены причинно-следственные связи развития случаев заболевания после употребления рыбы.

Болезнь развивается из-за употребления в пищу заражённой рыбы. В течение трёх суток у заболевших наблюдаются признаки пищевого отравления, однако затем начинаются судороги, острые мышечные боли. В конечном счёте отказывают почки и печень. Заболевание оканчивается смертью в 1–2% случаев.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило о госпитализации трёх жителей Ачиры — членов одной семьи. Все пациенты заражены опасной гаффской болезнью. Впоследствии в медицинское учреждение города Тобольска было направлено ещё три человека с теми же симптомами.