СК возбудил дело о халатности из-за гибели обварившегося кипятком калининградца

Следователи полагают, что сотрудники отделения полиции не осуществили должного контроля за содержанием задержанного.

СУ СК РФ по Калининградской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ о халатности по факту смерти футболиста Ивана Вшивкова, который разбил батарею и обварился кипятком в отделении полиции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователи полагают, что полицейские не обеспечили контроль за безопасным содержанием мужчины. Задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно, но сотрудники правоохранительных органов не проявили к этому должного внимания, вследствие чего погибший получил ожоги, несовместимые с жизнью.

Напомним, 21 октября полиция Калининграда задержала Вшивкова за мелкое хулиганство. Он вёл себя неадекватно, проломил батарею отопления и получил около 70% ожогов поверхности тела из-за кипятка и пара.

Скорая забрала мужчину в больницу, где он впоследствии скончался. По факту происшествия проводится служебная проверка.