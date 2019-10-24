Депутаты Рады прошли проверку на полиграфе по делу о получении взятки

Два депутата от партии "Слуга народа" прошли проверку на детекторе лжи в среду, 23 октября. Их допросили о возможности получения взятки за голосование против законопроекта в Верховной раде. О результатах тестирования один из нардепов написал на своей странице в " Фейсбуке ".

Первым проверку на полиграфе прошёл Александр Качура. Согласно предоставленным документам, на все вопросы он ответил правдиво и непричастен к коррупции.

Вторым на проверку на детекторе лжи сел депутат Александр Дубинский. Полиграфолог, проводивший тестирование, свидетельствовал о том, что результаты трактуются в пользу народного избранника.

Также проверку должен был пройти нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия, однако исследование было перенесено на 24 октября, так как эксперты ещё не подготовили вопросы.

Ранее специализированная антикоррупционная Прокуратура Украины возбудила дело по факту получения взятки одиннадцатью депутатами Верховной рады для голосования против принятия законопроекта.