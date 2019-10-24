Советник премьера Латвии заявил, что в стране стало много тунеядцев

По мнению советника премьер-министра Латвии по вопросам демографии Имантса Парадниекса, в стране стало очень много бездельников, которые предпочитают жить на пособия, а не искать работу. Об этом он заявил журналистам в эфире телеканала RigaTV24.

— Пока у нас десятки тысяч безработных, говорить не о чем. Это намного больше, чем должно быть. Некоторые мамы после полуторагодичного отпуска по уходу за ребёнком решают продолжить уход и оформляют статус безработного, — заявил советник.

Он также отметил, что такое явление спровоцировано политикой государства в отношении безработных. У людей трудоспособного возраста нет мотивации работать — они попросту оформляют пособия, поэтому трудиться им становится невыгодно.

Парадниекс предложил пересмотреть систему пособий для граждан, чтобы у них появилась мотивация найти работу, а не сидеть дома.

В настоящее время Латвия переживает демографический кризис. Из двух миллионов населения страны за последние десять лет уехало порядка 300 тысяч человек (преимущественно трудоспособного возраста).