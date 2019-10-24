США предостерегли Турцию от сделок с Россией по Сирии

США призывают Турцию быть крайне осторожной при заключении сделок с Россией по сирийским вопросам, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на высокопоставленного политика администрации Соединённых Штатов.

Чиновник отметил, что американская сторона не играла никакой роли в ходе переговоров между Москвой и Анкарой, и призвал Турцию и остальных "друзей" Штатов проявить осторожность при взаимодействии с РФ.

Он добавил, что США проследят за соблюдением прав граждан на территориях, которые вошли в соглашение, и будут требовать предотвратить насильственное перемещение жителей из этих областей.

Ранее Соединённые Штаты выразили надежду на то, что Турция всё-таки откажется от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Госдеп также скептично отнёсся к русско-турецкому меморандуму взаимопонимания.